Отключения света в Киеве. Ситуация стабильная, в Yasno говорят — прогнозы благоприятные
Ситуацию в энергосистеме столицы удалось стабилизировать, а прогнозы пока благоприятные. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.
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По его словам, энергетическая система имеет новые повреждения после атак противника 1-2 января, однако благодаря Вооруженным Силам Украины и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуацию стабилизировали.
Он отметил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам, а теплая погода и выходные на предприятиях дали возможность провести праздники практически без отключений света.
Коваленко заявил, что сейчас все стали возвращаться к потреблению, и чтобы не навредить системе, энергетики следят за мощностями, однако прогнозы пока благоприятные.
"Мы в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть. Других отключений пока не планируется. Конечно, если не будет новых атак. Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой", — резюмировал он.
- НЭК "Укрэнерго" заявила, что теплая погода положительно повлияла на баланс в энергосистеме Украины.
- В Киевской области начинают действовать новые графики стабилизационных отключений.
- Днем 31 декабря, перед Новым годом, Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
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