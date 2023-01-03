Отключения света в Киеве. Ситуация стабильная, в Yasno говорят — прогнозы благоприятные

Ситуацию в энергосистеме столицы удалось стабилизировать, а прогнозы пока благоприятные. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

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По его словам, энергетическая система имеет новые повреждения после атак противника 1-2 января, однако благодаря Вооруженным Силам Украины и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуацию стабилизировали.

Он отметил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам, а теплая погода и выходные на предприятиях дали возможность провести праздники практически без отключений света.

Дмитро Гриниченко

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