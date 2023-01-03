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Отключения света в Киеве. Ситуация стабильная, в Yasno говорят — прогнозы благоприятные

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 22:21
Отключения света в Киеве. Ситуация стабильная, в Yasno говорят — прогнозы благоприятные - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: EPA)

Ситуацию в энергосистеме столицы удалось стабилизировать, а прогнозы пока благоприятные. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

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По его словам, энергетическая система имеет новые повреждения после атак противника 1-2 января, однако благодаря Вооруженным Силам Украины и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуацию стабилизировали. 

Он отметил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам, а теплая погода и выходные на предприятиях дали возможность провести праздники практически без отключений света. 

Коваленко заявил, что сейчас все стали возвращаться к потреблению, и чтобы не навредить системе, энергетики следят за мощностями, однако прогнозы пока благоприятные. 

"Мы в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть. Других отключений пока не планируется. Конечно, если не будет новых атак. Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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война киев Сергей Коваленко YASNO критическая инфраструктура отключения света
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