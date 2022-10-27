UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Открыто 43 дела по сексуальным преступлениям оккупантов: больше всего – в Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:27
Открыто 43 дела по сексуальным преступлениям оккупантов: больше всего – в Киевской области - Фото
Екатерина Павличенко (скриншот с видео)

В настоящее время начато 43 уголовных производства по фактам совершения российскими оккупантами сексуальных преступлений. Больше всего пострадавших обнаружено в Киевской области. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полиция тщательно проверяет любую информацию о сексуальных преступлениях, отметила она.

"Сейчас начато 43 уголовных производства по фактам совершения сексуальных преступлений. Здесь хочу подчеркнуть, что 43 уголовных производства, но в одном из таких производств может быть и есть несколько фактов, несколько эпизодов, несколько пострадавших или даже несколько преступников", – сказала Павличенко.

По ее словам, выявить факты сексуальных преступлений очень сложно, "потому что они латентны, пострадавшие не всегда готовы об этом говорить, рассказывать, что они пережили".

Среди открытых уголовных производств есть дела о групповых изнасилованиях, изнасилованиях несовершеннолетних.

Больше всего таких фактов было установлено в Киевской области – выявлено 15 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Такие факты были установлены в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Всего, по словам Павличенко, правоохранительные органы зафиксировали уже около 40 000 военных преступлений, совершенных оккупантами.

  • В сентябре генпрокурор Андрей Костин сообщал, что в Офисе генпрокурора зарегистрировано несколько десятков дел по преступлениям сексуального характера во время вторжения оккупантов. Также установлены пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставших жертвами этой категории военных преступлений.

Читайте также: Интервью | Насиловали группой, спланировано, девушки хотят стереть свою кожу: психолог о трех историях

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция война изнасилование оккупация сексуальное преступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 