Открыто 43 дела по сексуальным преступлениям оккупантов: больше всего – в Киевской области

В настоящее время начато 43 уголовных производства по фактам совершения российскими оккупантами сексуальных преступлений. Больше всего пострадавших обнаружено в Киевской области. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

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Полиция тщательно проверяет любую информацию о сексуальных преступлениях, отметила она.

"Сейчас начато 43 уголовных производства по фактам совершения сексуальных преступлений. Здесь хочу подчеркнуть, что 43 уголовных производства, но в одном из таких производств может быть и есть несколько фактов, несколько эпизодов, несколько пострадавших или даже несколько преступников", – сказала Павличенко.

По ее словам, выявить факты сексуальных преступлений очень сложно, "потому что они латентны, пострадавшие не всегда готовы об этом говорить, рассказывать, что они пережили".

Среди открытых уголовных производств есть дела о групповых изнасилованиях, изнасилованиях несовершеннолетних.

Больше всего таких фактов было установлено в Киевской области – выявлено 15 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Такие факты были установлены в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Всего, по словам Павличенко, правоохранительные органы зафиксировали уже около 40 000 военных преступлений, совершенных оккупантами.

В сентябре генпрокурор Андрей Костин сообщал, что в Офисе генпрокурора зарегистрировано несколько десятков дел по преступлениям сексуального характера во время вторжения оккупантов. Также установлены пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставших жертвами этой категории военных преступлений.

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Вадим Ребрина

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