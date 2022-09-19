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Установлены пять детей, ставшие жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:41
Установлены пять детей, ставшие жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов – ОГП - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Офисе генерального прокурора зарегистрировано несколько десятков дел о преступлениях сексуального характера во время вторжения оккупантов в Украину. Также установлены пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений. Об этом в интервью Lb.ua сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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По его словам, в ОГП создано специальное управление, которое будет заниматься обеспечением досудебного расследования и процессуального руководства именно преступлений сексуального характера, которые связаны с вооруженным конфликтом.

Также Костин сообщил, что Украина получает широкую поддержку со стороны международных партнеров в подготовке стратегии расследования подобных преступлений.

Он отметил, что многие жертвы не хотят говорить о случившемся. "Поэтому мы можем опираться только на те факты, по которым у нас есть определенные заявления и по которым даются определенные показания", – сказал он.

Костин отметил, что при сотрудничестве правоохранителей западных стран, куда выехали украинцы, также проводится работа по поиску жертв или свидетелей сексуальных преступлений. Некоторые из них уже дали показания.

"Отдельно хотелось бы отметить, что есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений. Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже указал", – сказал генпрокурор.

"Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется "зеленая комната" – при непосредственном участии психолога: он вне визуального наблюдения ребенка, но помогает. Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах", – добавил Костин.

  • 31 мая 2022 года Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.
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  • Сама Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Читайте также: Все факты сексуального насилия, обнародованные Денисовой, расследуются — замглавы МВД

Вадим Ребрина
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