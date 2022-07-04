Все факты сексуального насилия, обнародованные Денисовой, расследуются — замглавы МВД

По всем фактам сексуального насилия, о которых сообщала экс-омбудсмен Людмила Денисова, полиция открыла уголовные производства. Следователи собирают доказательную базу. Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель главы МВД Катерина Павличенко.

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"Что касается информации, которую обнародовала экс-омбудсмен Денисова, – по всем этим фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Разглашать более подробные данные в рамках следствия, которое сейчас проходит в полиции относительно фактов, о которых заявляла Денисова, я не могу. Но там собирается доказательная база", – сказала она.

По словам Павличенко, Денисова получала информацию о сексуальном насилии российских оккупантов против мирных жителей Украины по результатам работы горячей линии, открытой при Офисе омбудсмена.

"И с целью сбора всех доказательств следственные подразделения Нацполиции сейчас предпринимают определенные действия по тому, чтобы получить данные, содержащиеся в Офисе омбудсмена, чтобы эта информация также стала доказательной базой в рамках этих уголовных дел", – сказала Павличенко.

Она пояснила, что раньше было открыто одно уголовное производство по нескольким фактам, которые озвучивала Денисова.

На вопрос, будет ли полиция или ГБР расследовать деятельность Денисовой на предмет того, не были ли эти истории придуманы, Павличенко ответила: "За кем определит прокуратура, этот следственный орган и будет расследовать. Может быть и такое, что прокуратура определит это по Нацполиции, а завтра – передаст в СБУ или в ГБР".

В целом, по словам замглавы МВД, следственные подразделения полиции открыли более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими оккупантами. При этом в одном производстве может быть несколько случаев сексуального насилия.

Часть из этих производств передана прокуратурой в СБУ для дальнейшего расследования.

Нацполиция документирует эти преступления из трех источников:

- звонки, поступающие на линию 102, и заявления в письменном виде в полицию;

- работа специализированных полицейских групп;

- соцсети и СМИ.

31 мая 2022 года Рада проголосовала за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

Во фракции Слуга народа сообщили LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа по обмену пленными. Другие не были названы.

, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа по обмену пленными. Другие не были названы. Сама Денисова заявляла, что ОП якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

1 июля Рада назначила омбудсменом Дмитрия Лубинца.

Вадим Ребрина

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