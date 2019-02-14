Откуда чаще украинцы узнают о кандидатах в президенты - опрос

Фото: iStock/Global Images Ukraine

78,6% украинцев получают информацию о кандидатах в президенты, смотря центральные телеканалы. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Больше всего опрошенных доверяют телеканалам в Донбассе (85,6%), западе (80,4%), юге (78,3%).

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35% украинцев ответили, что читают новостные интернет-сайты (кроме соцсетей), 11% респондентов узнают о кандидатах от друзей, родственников и знакомых.

Только 3% опрошенных сказали, что получают информацию о кандидатах в президенты, слушая радиостанции.

82,4% украинцев среди соцсетей отдали предпочтение Facebook, 40,6% - YouTube, 32% - Instagram.

Опрос проходил по заказу клиента КМИС методом личного интервью среди двух тысяч человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины за исключением оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с 31 января по 10 февраля 2019 года.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

Согласно последнему опросу КМИС, если бы второй тур выборов президента проходил в начале февраля 2019 года, то шоумен Владимир Зеленский (при условии выхода туда) победил бы конкурентов во всех возможных парах с двойным отрывом.