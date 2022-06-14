Отмоем и перемоем: Германия создает реестр подсанкционных и сомнительных активов – Шольц

В Германии будет создан национальный реестр активов, которые подпадают под санкции или имеют неясное происхождение. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, выступая в Берлине на заседании Группы по борьбе с отмыванием денег, сообщает The Guardian.

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Канцлер сказал, что реестр будет запущен для повышения эффективности санкций, введенных против России, и пресечения попыток эти санкции обойти.

Он также сказал, что в Германии планируется открыть специальную "горячую линию" для осведомителей, располагающих информацией о "грязных" активах.

13 июня сообщалось, что благодаря "обходным маневрам" при регистрации собственности, подсанкционные самолеты российских олигархов продолжают летать в Евросоюзе.

Сергей Бережной

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