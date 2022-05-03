Отныне деятельность пророссийских партий в Украине запрещена – решение Верховной Рады

Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских политических партий, за него проголосовали 330 депутатов. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

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Законопроект 7172-1 вносит изменения в несколько законов, регламентирующих деятельность политических партий, перечисляют нарушения партиями законодательства Украины, а также ограничительные меры и процедуры, которые к ним применяются в предусмотренных законом случаях.

Депутат также добавил, что поправки к закону никто из депутатов не блокировал, и что за его принятие проголосовали 17 депутатов, ранее состоявшие в распущенной фракции ОПЗЖ – 12 депутатов из новой группы Платформа за жизнь и мир и еще пятеро, которые предпочли остаться внефракционными.

14 апреля Верховная Рада приостановила деятельность фракции Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) в соответствии с решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения.

Сергей Бережной

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