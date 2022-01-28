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Отработавшая ступень ракеты SpaceX в марте врежется в Луну на скорости 2,6 км/с – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 12:34
Отработавшая ступень ракеты SpaceX в марте врежется в Луну на скорости 2,6 км/с – СМИ - Фото
Луна (Фото - NASA)

4 марта на обратную сторону Луны упадет вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 проекта Илона Маска SpaceX, которая в феврале 2015 года вывела на высокую орбиту спутник климатического наблюдения DSCOVR. Об этом написал редактор "космического" отдела издания Ars Technica Эрик Бергер.

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Бергер пишет, что после того, как вторая ступень Falcon 9 отделилась от спутника, у нее уже не было достаточно топлива для возвращения в атмосферу Земли и существенной корректировки орбиты. Поэтому с февраля 2015 года эта часть носителя двигалась под действием внешних гравитационных сил. 

По мнению Билла Грея, который создает популярный программный пакет Project Pluto для отслеживания околоземных объектов, астероидов и комет, в начале марта ожидается столкновение этой ступени с Луной. Грей считает, что она, скорее всего, упадет 4 марта на обратной стороне Луны в районе экватора. 

Масса второй ступени Falcon 9 составляет около 4 тонн, а примерная скорость ее столкновения с Луной будет 2,58 км/с.

Бергер отмечает, что наблюдение за моментом столкновения через спутники на окололунных орбитах, в том числе Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА и индийский модуль Chandrayaan-2, даст возможность собрать новые данные об образовании кратеров. 

Бергер полагает, что это будет первый случай непреднамеренного столкновения с Луной искусственного объекта. 

  • В декабре 2021 года сообщалось, что китайский луноход "Юйту-2" сфотографировал загадочный объект в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны.
Сергей Бережной
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