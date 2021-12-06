На обратной стороне Луны китайский луноход сфотографировал загадочный объект – фото

Китайский луноход "Юйту-2" сфотографировал загадочный объект на горизонте в кратере Фон Карман на обратной стороне спутника Земли. Об этом сообщает канал Our Space, связанный с Китайской национальной космической администрацией (CNSA).

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В дневнике миссии "Юйту-2" указано, что на 36-й лунный день (примерно равен земному месяцу) луноход зафиксировал необычный объект в форме куба к северу от себя на расстоянии около 80 метров.

Руководство миссии проявило большой интерес к находке, ожидается, что "Юйту-2" в течение следующих двух-трех лунных дней приблизится к объекту для более детального осмотра.

Вероятным объяснением для образования такой формы может быть камень, выбитый из почвы ударом метеорита.

СПРАВКА. "Юйту-2" - второй китайский ровер, который отправлен на Луну в рамках китайской космической программы "Чанъэ", и первый в мире ровер на обратной стороне Луны. Работает на Луне с 3 января 2019 года, за это время прошел по кратеру Фон Карман около 186 километров.

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Сергей Бережной

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