На обратной стороне Луны китайский луноход сфотографировал загадочный объект – фото
Китайский луноход "Юйту-2" сфотографировал загадочный объект на горизонте в кратере Фон Карман на обратной стороне спутника Земли. Об этом сообщает канал Our Space, связанный с Китайской национальной космической администрацией (CNSA).
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В дневнике миссии "Юйту-2" указано, что на 36-й лунный день (примерно равен земному месяцу) луноход зафиксировал необычный объект в форме куба к северу от себя на расстоянии около 80 метров.
Руководство миссии проявило большой интерес к находке, ожидается, что "Юйту-2" в течение следующих двух-трех лунных дней приблизится к объекту для более детального осмотра.
Вероятным объяснением для образования такой формы может быть камень, выбитый из почвы ударом метеорита.
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