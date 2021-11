Россияне замусорили орбиту. NASA отложило выход астронавтов в космос – опасно

Отложен выход в открытый космос двух астронавтов NASA на Международной космической станции. К ней приближаются обломки мусора, сообщается на странице космического ведомства в Twitter.

NASA не уточняет, что это за мусор. Между тем, в последние недели наибольшую угрозу для МКС представляют обломки спутника, который "расстреляли" в космосе российские военные.

"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", — пишут в NASA.

В космос должны были выйти астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон. Они хотели заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая перестала подавать сигнал на Землю.

NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://t.co/HJCXFWBd3Y pic.twitter.com/swj5hqusSo