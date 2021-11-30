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Россияне замусорили орбиту. NASA отложило выход астронавтов в космос – опасно

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 12:50
Россияне замусорили орбиту. NASA отложило выход астронавтов в космос – опасно - Фото
Иллюстративное фото: NASA

Отложен выход в открытый космос двух астронавтов NASA на Международной космической станции. К ней приближаются обломки мусора, сообщается на странице космического ведомства в Twitter.

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NASA не уточняет, что это за мусор. Между тем, в последние недели наибольшую угрозу для МКС представляют обломки спутника, который "расстреляли" в космосе российские военные.

"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", — пишут в NASA.

В космос должны были выйти астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон. Они хотели заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая перестала подавать сигнал на Землю.

Планировалось, что это будет пятый выход в открытый космос для Маршберна и первый для Бэррон. Астронавты будут перемещаться вдоль станции с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2.

На какой срок NASA откладывает операцию – не уточняется.

Читайте также: Возвращение людей на Луну откладывается: NASA кивает на Безоса, коронавирус и Конгресс США

Яна Катасонова
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nasa космос мкс астронавт
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