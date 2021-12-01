Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники – генерал США

Американские спутники на орбите постоянно подвергаются атакам "некинетическими средствами", причем масштаб этих атак все время растет, сказал автору колонки в Washington Post на полях Форума по безопасности в Галифаксе генерал Дэвид Томпсон, первый заместитель командующего Космическими силами США.

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Как пояснил генерал, речь идет о так называемых "обратимых атаках", которые не приводят к фатальным нарушениям в космических аппаратах и пока "не переходят грань между разведоперациями и военными действиями". Это атаки лазером, кибератаки, глушение используемых спутниками радиочастот.

"Мы оказались в положении, когда появилась масса возможностей создавать угрозы нашим космическим системам", – сказал Томпсон.

Главными источниками угроз, по мнению Томпсона, являются Россия и Китай, причем Китай "уже сейчас значительно опережает Россию в развертывании противокосмических систем". Он так быстро наращивает орбитальную группировку, что у него есть "серьезные шансы" обогнать США и стать "абсолютным лидером", считает генерал. Кроме того, наращивается число наземных противоспутниковых средств.

В 2019 году Россия вывела небольшой спутник на орбиту так близко к американскому, что правительство США не знало, расценивать это как атаку или нет, рассказал Томпсон. Затем российский спутник увеличил дистанцию и провел испытание: выпустил небольшую цель, а затем выстрелил в нее кинетическим снарядом.

"Было ясно, что русские посылали нам сообщение", – сказал генерал.

Томпсон отмечает, что космос оказался за пределами многих действующих международных договоренностей по безопасности, и переосмысление этой сферы может занять много времени. Он считает, что дипломаты космических держав должны будут приложить много усилий, чтобы закрыть этот пробел.

16 ноября 2021 года США заявили, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, которым поставила под угрозу экипаж на борту Международной космической станции (МКС). Позже Россия признала проведение испытаний.

30 ноября НАСА отложило выход астронавтов в космос из-за "мусора на орбите" от российских испытаний.

Сергей Бережной

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