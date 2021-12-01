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Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники – генерал США

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 09:21
Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники – генерал США - Фото
Визуализация скопления обломков на орбите (скриншот с видео)

Американские спутники на орбите постоянно подвергаются атакам "некинетическими средствами", причем масштаб этих атак все время растет, сказал автору колонки в Washington Post на полях Форума по безопасности в Галифаксе генерал Дэвид Томпсон, первый заместитель командующего Космическими силами США.  

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Как пояснил генерал, речь идет о так называемых "обратимых атаках", которые не приводят к фатальным нарушениям в космических аппаратах и пока "не переходят грань между разведоперациями и военными действиями". Это атаки лазером, кибератаки, глушение используемых спутниками радиочастот.

"Мы оказались в положении, когда появилась масса возможностей создавать угрозы нашим космическим системам", – сказал Томпсон.

Главными источниками угроз, по мнению Томпсона, являются Россия и Китай, причем Китай "уже сейчас значительно опережает Россию в развертывании противокосмических систем". Он так быстро наращивает орбитальную группировку, что у него есть "серьезные шансы" обогнать США и стать "абсолютным лидером", считает генерал. Кроме того, наращивается число наземных противоспутниковых средств. 

В 2019 году Россия вывела небольшой спутник на орбиту так близко к американскому, что правительство США не знало, расценивать это как атаку или нет, рассказал Томпсон. Затем российский спутник увеличил дистанцию и провел испытание: выпустил небольшую цель, а затем выстрелил в нее кинетическим снарядом. 

"Было ясно, что русские посылали нам сообщение", – сказал генерал.

Томпсон отмечает, что космос оказался за пределами многих действующих международных договоренностей по безопасности, и переосмысление этой сферы может занять много времени. Он считает, что дипломаты космических держав должны будут приложить много усилий, чтобы закрыть этот пробел.   

Сергей Бережной
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космические войска Россия Китай космос испытания орбита противоспутниковый комплекс космические силы США Дэвид Томпсон
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