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"Оценочные суждения". У Путина ответили на провокацию Володина

"Оценочные суждения". У Путина ответили на провокацию Володина - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
02.12.2019, 13:19

У президента РФ напомнили, что за формирование их внешней политики отвечает глава государства и реализуется Министерством иностранных дел

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина отреагировали на провокацию спикера Госдумы РФ Вячеслав Володина, напомнив, что за формирование российской внешней политики отвечает глава государства, а его слова являются "оценочным суждением". Об этом сообщает российский Интерфакс

"Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму", - отметил пресс-секретарь Путина.

Справка. После того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств "депутату" от оккупированного Крыма, на сайте Госдумы появилось заявление ее спикера о якобы притеснении нацменьшинств в Украине. В частности Володин заявил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

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