Отставка Авакова. Как планируют голосовать фракции Рады

О поддержке отставки министра внутренних дел Арсена Авакова заявила фракция Голос. Слуга народа, судя по всему, тоже проголосует "за". Батькивщина не намерена поддерживать это решение, а Евросолидарность еще не определилась.

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Пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук сказала журналистам в Раде, что, судя по тому, какими аплодисментами депутаты СН встретили на заседании фракции предложение президента Владимира Зеленского назначить их коллегу Дениса Монастырского главой МВД, собрать необходимое для его назначения количество голосов будет легко, сообщает корреспондент Цензор.нет.

Глава фракции СН Давид Арахамия спрогнозировал, что за Монастырского будет более 300 голосов.

Отставку Авакова однозначно собирается поддержать фракция Голос. В пресс-службе партии напомнили, что депутаты Голоса добиваются отставки нынешнего главы МВД больше года.

По словам депутата фракции Андрея Осадчука, причина в том, что "не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции". Он также призвал президента, премьер-министра и депутатов СН "как минимум, попробовать обсудить кандидатуру нового министра с парламентом перед ее внесением".

Депутатская фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, заявила лидер партии и фракции Юлия Тимошенко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Мы ни не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несем ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем", – сказала Тимошенко.

По ее мнению, смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

Член фракции Европейская солидарность Виктория Сюмар сказала, что в своей позиции касательно отставки Авакова фракция будет определяться перед голосованием.

Сегодня глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Как стало известно LIGA.net, Зеленский лично попросил его написать заявление. На встрече с депутатами СН президент представил кандидата на должность министра внутренних дел – депутата Дениса Монастырского.

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Вадим Ребрина

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