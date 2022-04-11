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Отвага и мастерство украинских военных поражают – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 04:25
Отвага и мастерство украинских военных поражают – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (Фото: twitter.com/SecDef)

Министр обороны США Ллойд Остин выразил восхищение отвагой и мастерством украинских военных. Об этом глава Пентагона написал в Twitter.

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"Сегодня утром я имел удовольствие поговорить с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их отвага и мастерство поражают. Я ясно дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", – написал Остин.

  • 7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.
  • 10 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине то оружие, которое ей нужно для защиты от России.

Наталия Медведева
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Ллойд Остин пентагон
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