Отвага и мастерство украинских военных поражают – глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин выразил восхищение отвагой и мастерством украинских военных. Об этом глава Пентагона написал в Twitter.

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"Сегодня утром я имел удовольствие поговорить с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их отвага и мастерство поражают. Я ясно дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", – написал Остин.

7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.

10 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине то оружие, которое ей нужно для защиты от России.

Наталия Медведева

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