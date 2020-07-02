Ответственность за публикацию записей. Ермак заверил, что СМИ ничего не угрожает

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Законопроект об уголовной ответственности за публикацию прослушивания чиновников, идея которого возникла в Офисе президента, не будет касаться записей разговоров, которые свидетельствуют о преступлении. Об этом в комментарии НВ заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Он считает, что законодательство должно обеспечить защиту иностранным партнерам от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

"Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", - сказал Ермак.

Для этого, по его словам, в ОП готовы создать соответствующий законопроект. Однако на этот момент никаких наработок нет, отметил Ермак, есть только идея. Перед написанием проекта закона на Банковой намерены проконсультироваться с экспертами.

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"Цель этой инициативы - убрать токсичность по имиджу Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", - считает Ермак.

Глава ОП сказал, что предложенная инициатива не будет касаться публикации записей разговоров, которые свидетельствуют о преступлении высшими должностными лицами Украины, в частности коррупционных, сообщает НВ. Также Ермак заверил, что данная инициатива не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.

На днях в интервью Washington Post Ермак рассказал, что ОП планирует инициировать закон, который сделает преступлением публикацию тайно записанных разговоров чиновников.