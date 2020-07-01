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У Зеленского хотят сделать публикацию записей топ-чиновников преступлением

У Зеленского хотят сделать публикацию записей топ-чиновников преступлением - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
01.07.2020, 13:38

Закон, запрещающий публиковать тайные записи разговоров чиновников, может успокоить партнеров Украины, но встревожить журналистов

Офис президента планирует принять закон, который сделает преступлением публикацию тайно записанных разговоров чиновников. Об этом в интервью Washington Post рассказал глава ОП Андрей Ермак.

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Законодательные изменения должны положить конец "злонамеренной практике", заявил Ермак, добавив, что это необходимо для защиты национальной безопасности.

"Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, было ли это незаконным действием гражданина Украины по неким внутренним мотивам, или какая-то иностранная разведка стоит за этим", - прокомментировал Ермак записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

WP отмечает, что такой шаг может успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине трудно сохранить конфиденциальность разговоров на высоком уровне. Также закон может защитить президента Владимира Зеленского и его команду от утечек или кампаний по дезинформации.

В то же время, такие меры могут вызвать тревогу у журналистов и борцов с коррупцией, если новый закон помешает им публиковать записи, показывающие коррупцию публичных чиновников, судей, прокуроров и других.

  • 20 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. 
  • На следующий день на пресс-конференции Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".
  • Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента. У Байдена сказали, что записи с Порошенко были "сильно отредактированы", а их распространение назвали "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту.

Читайте также: Между Трампом и Байденом. Кого выберет Зеленский в истории с "пленками Деркача"

Денис Юдин
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