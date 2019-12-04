Ответственный за Украину дипломат Госдепа вылетел в Киев

Филип Рикер (фото - EPA)

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер отправился в европейское турне, которое сегодня начнет визитом в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"4 декабря посол Рикер встретится с командой посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - отметили в американском дипломатическом ведомстве.

О теме встреч не сообщается, однако известно, что в последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос, уточняет Укринформ.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия... Он встретится с лидерами стран-участниц, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", - уточнили в Госдепе.

В ведомстве добавили, что 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", а также в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействие торговле и инвестициям.

С 2008 по 2011 годы Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013-ый был заместителем помощника секретаря Бюро.

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