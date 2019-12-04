Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ответственный за Украину дипломат Госдепа вылетел в Киев

Ответственный за Украину дипломат Госдепа вылетел в Киев - Фото
Филип Рикер (фото - EPA)
04.12.2019, 06:55

Филип Рикер сегодня встретится с командой посольства США

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер отправился в европейское турне, которое сегодня начнет визитом в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"4 декабря посол Рикер встретится с командой посольства США, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - отметили в американском дипломатическом ведомстве.

О теме встреч не сообщается, однако известно, что в последующие дни представитель Госдепа посетит Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях, где обсудит, в том числе, украинский вопрос, уточняет Укринформ.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакия... Он встретится с лидерами стран-участниц, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины", - уточнили в Госдепе.

В ведомстве добавили, что 6 декабря Рикер отправится в Италию для участия в "Средиземноморском диалоге", а также в мероприятиях, направленных на усиление экономического сотрудничества и содействие торговле и инвестициям.

  • С 2008 по 2011 годы Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013-ый был заместителем помощника секретаря Бюро.

Читайте также: США определили помощника Помпео по делам Европы и Евразии - СМИ

Напишите нам
Украина госдеп Филип Рикер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 