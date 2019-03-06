США определили помощника Помпео по делам Европы и Евразии - СМИ

Филип Рикер (фото - посольство США в Северной Македонии)

В Госдепе США определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии на место Уэсса Митчелла, который в феврале ушел в отставку. Об этом сообщает Ekathimerini.

Митчелла заменит карьерный дипломат Филип Рикер, до последнего времени занимавший пост гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

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Официально Рикера еще не представляли, но греческое издание Ekathimerini сообщило, что он начнет работать с 18 марта.

Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вскользь упомянул о своем назначении, отметив: "Начало моей работы на этой должности - это возможность продвинуться в переговорах с Косово".

На сайте Госдепа США пока нет информации о назначении Рикера, исполняющим обязанности указан помощник главы Бюро европейским и евразийским делам Майкл Дж. Мерфи.

С 2008 по 2011 годы Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013-ый был заместителем помощника секретаря Бюро.

22 января сообщалось, что Митчелл уходит в отставку в феврале. Последним днем пребывания Митчелла в должности помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии станет 15 февраля. Митчелл среди прочего был ответственным за улаживание конфликта между Венгрией и Украиной вокруг закона об образовании.