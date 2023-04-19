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Днепропетровская область. Власти отчитались о разминировании сельскохозяйственных полей

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 11:44
Днепропетровская область. Власти отчитались о разминировании сельскохозяйственных полей - Фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепропетровской области пиротехники завершили осмотр сельскохозяйственных угодий, которые прежде всего нуждались в разминировании, чтобы туда могла выйти аграрная техника. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пиротехники завершили осмотр сельхозугодий области. Тех полей, которые нуждались в разминировании в первую очередь, чтобы туда могла выйти аграрная техника", – написал он.

По его информации, специалисты работали в Криворожском районе. Осмотрели 2645 гектаров. Обезвредили почти 25 вражеских боеприпасов.

После того как земля подсохнет, аграрии приступят к обработке. В основном там будут сеять подсолнечник, сообщил Лысак.

"Главное – будут работать безопасно", – убежден он.

В общей сложности с начала войны, по данным главы ОВА, в области обезвредили более 6000 взрывоопасных предметов.

"Разминирование пиротехники продолжают и сейчас. К сожалению, работы у них еще много. И агрессор добавляет ее каждый день, обстреливая наши мирные города и села", – объяснил представитель местных властей.

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Вадим Ребрина
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