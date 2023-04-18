Оккупанты на левобережье Херсонской области готовятся к очередному "жесту" – ВСУ
ВСУ наблюдают активную оборонную деятельность оккупантов на левобережье Херсонщины. Они минуют участки, которые считают опасными в плане высадки десанта, и готовятся к очередному "жесту". Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Оккупанты также пытаются заминировать все побережье.
"Это, как говорят херсонцы на правом берегу, народная примета — они точно готовятся к очередному жесту. То, что они упаковали намародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия — это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", – сказала Гуменюк.
- Российские оккупанты утром 18 апреля обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские.
Читайте также: Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами
Комментарии