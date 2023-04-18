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Оккупанты на левобережье Херсонской области готовятся к очередному "жесту" – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 11:51
Оккупанты на левобережье Херсонской области готовятся к очередному
Российские оккупанты (Фото: EPA)

ВСУ наблюдают активную оборонную деятельность оккупантов на левобережье Херсонщины. Они минуют участки, которые считают опасными в плане высадки десанта, и готовятся к очередному "жесту". Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Оккупанты также пытаются заминировать все побережье.

"Это, как говорят херсонцы на правом берегу, народная примета — они точно готовятся к очередному жесту. То, что они упаковали намародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия — это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", – сказала Гуменюк.

  • Российские оккупанты утром 18 апреля обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские.

Читайте также: Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами

Вадим Ребрина
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война Херсон Наталья Гуменюк
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