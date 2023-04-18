Россияне обстреляли центр Херсона, есть пострадавшие
18.04.2023, 11:22
Россияне обстреляли Центральный рынок в Херсоне (Фото иллюстративное: facebook.com/centralrynokkherson)
Российские оккупанты утром 18 апреля обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, захватчики нанесли удар по району Центрального рынка. От артиллерийского обстрела армии РФ пострадали шесть человек.
В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал граждан находиться в укрытиях. Тревогу в городе и области не объявляли.
- 13 апреля 2023 года россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, погибли два человека.
- 15 апреля оккупанты также атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека.
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