Россияне обстреляли центр Херсона, есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 18 апреля обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, захватчики нанесли удар по району Центрального рынка. От артиллерийского обстрела армии РФ пострадали шесть человек.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал граждан находиться в укрытиях. Тревогу в городе и области не объявляли.

13 апреля 2023 года россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, погибли два человека.

15 апреля оккупанты также атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.