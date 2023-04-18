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Россияне обстреляли центр Херсона, есть пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 11:22
Россияне обстреляли центр Херсона, есть пострадавшие - Фото
Россияне обстреляли Центральный рынок в Херсоне (Фото иллюстративное: facebook.com/centralrynokkherson)

Российские оккупанты утром 18 апреля обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки ранения получили гражданские, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, захватчики нанесли удар по району Центрального рынка. От артиллерийского обстрела армии РФ пострадали шесть человек.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал граждан находиться в укрытиях. Тревогу в городе и области не объявляли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами

Олег Васьків
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обстрел война Херсон
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