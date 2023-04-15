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Россияне снова атаковали Херсон артиллерией: убили двух женщин

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 15:39
Россияне снова атаковали Херсон артиллерией: убили двух женщин - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и населенные пункты области, применяя артиллерию, РСЗО и авиабомбы.

Утром 15 апреля Херсонская областная военная администрация сообщила, что оккупанты за минувшие сутки 96 раз обстреляли населенные пункты области: выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

  • 10 апреля в Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – с дрона была сброшена разрывная граната, люди получили тяжелые ранения.
  • 13 апреля россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека.

Читайте также: Держали жену в заложниках, пока мужчина сам не сдался: HRW о зверствах оккупантов в Херсоне

Оксана Житнюк
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