Россияне снова атаковали Херсон артиллерией: убили двух женщин

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и населенные пункты области, применяя артиллерию, РСЗО и авиабомбы.

Утром 15 апреля Херсонская областная военная администрация сообщила, что оккупанты за минувшие сутки 96 раз обстреляли населенные пункты области: выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

10 апреля в Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – с дрона была сброшена разрывная граната, люди получили тяжелые ранения.

13 апреля россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека.

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Оксана Житнюк

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