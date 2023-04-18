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Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 09:59
Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами: фото, видео - Фото
Фото: t.me/slv_vca

Ночью российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Славянск ракетами С-300 и дронами-камикадзе типа Shahed. Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает пресс-служба ГВА.

От вражеских ударов пострадали здания по улице Учительской и бульвару Пушкина: пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медицинское заведение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По данным военной администрации, обошлось без жертв.

Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами: фото, видео
  • 14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозцентр и 12 автомобилей.

Читайте также: Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с патрульных камер

Вадим Ребрина
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