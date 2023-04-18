Россия ночью в течение двух часов обстреливала Славянск ракетами и дронами: фото, видео

Ночью российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Славянск ракетами С-300 и дронами-камикадзе типа Shahed. Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает пресс-служба ГВА.

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От вражеских ударов пострадали здания по улице Учительской и бульвару Пушкина: пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медицинское заведение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По данным военной администрации, обошлось без жертв.

14 апреля Россия обстреляла Славянск восемью ракетами С-300, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозцентр и 12 автомобилей.

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Вадим Ребрина

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