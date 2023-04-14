В Славянске увеличилось число жертв российского ракетного удара: погиб двухлетний ребенок
14.04.2023, 21:22
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По состоянию на 19:00 количество погибших в Славянске в результате российского ракетного удара выросло до шести. В автомобиле скорой помощи умер ребенок, который был извлечен из-под завалов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По данным полицейских, ранены 18 человек. Среди них также есть ребенок.
Число пострадавших постоянно растет. Полицейские продолжают обходить дома и выявлять нуждающихся в помощи. Спасательная операция продолжается.
- В течение суток государство-террорист Россия нанесла шесть авиационных и 19 ракетных ударов по Украине, 13 из них из ЗРК С-300 по украинским городам Славянск и Краматорск.
- В Славянске повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля. Сначала сообщалось о пяти погибших, позже в карете скорой скончался двухлетний мальчик, которого достали из-под завалов. Сообщалось также о раненой 14-летней девушке.
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