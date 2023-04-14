Россия массированно обстреливает Славянск и Краматорск: есть попадания в жилые дома

Российские оккупанты массированно обстреливают Славянск и Краматорск Донецкой области. По словам источников LIGA.net в Славянске, было слышно около 6-7 взрывов.

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В местных Telegram-каналах публикуют видео с многочисленными попаданиями в жилые многоквартирные дома. В некоторых из них горят квартиры, разрушены целые этажи. Фото и видео не публикуем.

Также о взрывах в Славянске, Краматорске и Константиновке сообщают корреспонденты Суспильного.

Сегодня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что результативность российских обстрелов Украины сейчас составляет примерно 15%, а вскоре упадет до 5%.

Вадим Ребрина , Євген Пилипенко

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