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Буданов: Сейчас эффективность российских обстрелов где-то 15%, скоро упадет до 5%

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 10:30
Буданов: Сейчас эффективность российских обстрелов где-то 15%, скоро упадет до 5% - Фото
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Результативность российских обстрелов Украины сейчас составляет примерно 15%, а вскоре упадет до 5%. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Vogue.

По словам Буданова, эффективность российских обстрелов постоянно снижается.

"Россия выбрасывает миллионы долларов прямо в воздух. Их обстрелы все менее эффективны. На сегодняшний день у них и так небольшая результативность, где-то 15%, а когда в Украину придет пакет новой военной помощи, она упадет до 5%", – сказал он.

Согласно прогнозу начальника ГУР, то, как закончится война, уже почти известно.

"Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству", – сказал Буданов.

Читайте также: Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Наталія Медведєва
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обстрел гур Кирилл Буданов
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