Буданов: Сейчас эффективность российских обстрелов где-то 15%, скоро упадет до 5%

Результативность российских обстрелов Украины сейчас составляет примерно 15%, а вскоре упадет до 5%. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Vogue.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Буданова, эффективность российских обстрелов постоянно снижается.

"Россия выбрасывает миллионы долларов прямо в воздух. Их обстрелы все менее эффективны. На сегодняшний день у них и так небольшая результативность, где-то 15%, а когда в Украину придет пакет новой военной помощи, она упадет до 5%", – сказал он.

Согласно прогнозу начальника ГУР, то, как закончится война, уже почти известно.

"Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству", – сказал Буданов.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины.

Читайте также: Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.