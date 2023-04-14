Буданов: Сейчас эффективность российских обстрелов где-то 15%, скоро упадет до 5%
Результативность российских обстрелов Украины сейчас составляет примерно 15%, а вскоре упадет до 5%. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Vogue.
По словам Буданова, эффективность российских обстрелов постоянно снижается.
"Россия выбрасывает миллионы долларов прямо в воздух. Их обстрелы все менее эффективны. На сегодняшний день у них и так небольшая результативность, где-то 15%, а когда в Украину придет пакет новой военной помощи, она упадет до 5%", – сказал он.
Согласно прогнозу начальника ГУР, то, как закончится война, уже почти известно.
"Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству", – сказал Буданов.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины.
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