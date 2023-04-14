РФ за сутки выпустила по Украине 19 ракет, большинство – по Славянску и Краматорску

Российские оккупанты в течение суток нанесли шесть авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них из ЗРК С-300 по украинским городам Славянск и Краматорск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

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Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения", – говорится в сводке.

Агрессор продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 40 атак противника, сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях. Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отражали атаки сил превосходящих оккупантов.

Вадим Ребрина

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