РФ за сутки выпустила по Украине 19 ракет, большинство – по Славянску и Краматорску
Российские оккупанты в течение суток нанесли шесть авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них из ЗРК С-300 по украинским городам Славянск и Краматорск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.
Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения", – говорится в сводке.
Агрессор продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 40 атак противника, сообщили в Генштабе.
- 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.
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