Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с нагрудных камер патрульных, зафиксировавших первые минуты вчерашнего обстрела Славянска, вследствие которого погибли 11 человек.
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На видео слышны звуки прилетов и крики людей. Патрульные и местные выводили раненых из разрушенного дома.
"Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска вчера. Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим", – написал Белошицкий.
Сейчас известно об 11 погибших, среди них – двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения.
- 14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
- На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после вчерашнего российского обстрела.
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