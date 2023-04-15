Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с нагрудных камер патрульных, зафиксировавших первые минуты вчерашнего обстрела Славянска, вследствие которого погибли 11 человек.

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На видео слышны звуки прилетов и крики людей. Патрульные и местные выводили раненых из разрушенного дома.

"Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска вчера. Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим", – написал Белошицкий.

Сейчас известно об 11 погибших, среди них – двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения.

14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после вчерашнего российского обстрела.

Оксана Житнюк

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