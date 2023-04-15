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Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с нагрудных камер патрульных видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 20:37
Видео: Патрульная полиция
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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с нагрудных камер патрульных, зафиксировавших первые минуты вчерашнего обстрела Славянска, вследствие  которого погибли 11 человек.

На видео слышны звуки прилетов и крики людей. Патрульные и местные выводили раненых из разрушенного дома.

"Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска вчера. Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим", – написал Белошицкий.

Сейчас известно об 11 погибших, среди них – двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения.

  • 14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после вчерашнего российского обстрела.
Оксана Житнюк
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обстрелвойнаславянск
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