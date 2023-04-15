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В Славянске выросло количество жертв ракетного обстрела, поиски продолжаются – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 10:08
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По состоянию на утро 15 апреля в Славянске продолжают работы по поиску пострадавших и разбору завалов после вчерашнего российского обстрела. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По информации Ляха, сейчас известно о 30 пострадавших, среди них девять погибших и 21 раненый.

"К сожалению, за ночь количество погибших увеличилось – ночью из-под завалов спасатели извлекли мертвую женщину", – написал глава Славянской ГВА.

Он добавил, что спасательные работы продолжаются, привлекли спецотряд альпинистов ГСЧС.

"Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, у нас нет сведений о жильцах еще трех квартир", – написал Лях.

Наталія Медведєва
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