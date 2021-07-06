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ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму и Донбассу: делегация РФ покинула заседание

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06.07.2021, 21:51
ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму и Донбассу: делегация РФ покинула заседание - Фото
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Представители российской делегации покинули заседание ПА ОБСЕ. Об этом в Facebook сообщил глава украинской делегации Никита Потураев.

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Принятая, "несмотря на сопротивление" российской делегации, резолюция также осуждает попытки РФ заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

Приняв резолюцию, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России – немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить нарушения международного законодательства, пояснил Потураев.

По его словам, украинскую резолюцию поддержали делегации всех стран Запада и других стран, которые последовательно поддерживают Украину. При этом Россия угрожала в случае ее принятия выйти из состава ПА ОБСЕ.

Ассамблея поддержала также резолюцию США, которая осуждает рост ненависти и насилия в мире, и делает отдельный фокус на ситуации в Беларуси, и резолюцию Нидерландов, которая осуждает преступления режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко против собственных граждан.

"Поэтому российской и беларуской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ", – написал Потураев.

Он также сообщил, что новым президентом ПА ОБСЕ была выбрана депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд – "последовательный критик российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины".

Глава делегации РФ Петр Толстой написал в Telegram, что сегодня в ПА ОБСЕ "был действительно жаркий день". "Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством", – написал Толстой. Он утверждает, что резолюция по Украине была принята якобы с нарушением регламента.

23 июня стало известно, что координатор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, посол ОБСЕ Пьер Морель и координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш выходят из переговорного процесса по Донбассу. 

Вадим Ребрина
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Донбасс Крым обсе никита потураев
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