Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и "поправкой на санкции против Северного потока-2". Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году, сообщили в посольстве.

Там уточнили, что из указанной сметы $125 млн будут выделены на цели безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в 2021 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США.

3 июля Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году.

Вадим Ребрина

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