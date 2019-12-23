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Памятник Ватутину останется в Киеве - глава Института нацпамяти

Памятник Ватутину останется в Киеве - глава Института нацпамяти - Фото
Памятник генералу Ватутину в Киеве(Фото: Сергей Бережной/Facebook)
23.12.2019, 12:02

Фамилии Ватутина, по словам Дробовича, нет в списке на декоммунизацию

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а могила. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Института национальной памяти Антон Дробович.

По словам Дробовича, фамилии Ватутина нет в списке на декоммунизацию, но даже если бы она там была, существует исключение насчет могил, поэтому памятник не может быть демонтирован.

Дробович рассказал, что сейчас изучается мнение родственников Ватутина на этот счет, которые проживают не в Украине.

  • В мае 2017 года памятник Ватутину облили краской.
  • 2 декабря решением апелляционного суда было подтверждено переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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