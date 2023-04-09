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Папа Франциск помолился за мир для украинцев и "пасхальный свет" для россиян

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09.04.2023, 14:51
Папа Франциск помолился за мир для украинцев и
Фото: EPA

Папа римский Франциск в пасхальном обращении "Городу и миру" ("Urbi et orbi") призвал мир приложить усилия для прекращения российской войны в Украине. Текст проповеди опубликовало агентство Vatican News.

Выступая перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане, количество которых оценили в 100 000 человек, 86-летний Франциск попросил у Бога помочь украинскому народу.

"Помоги возлюбленному украинскому народу на его пути к миру и излей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и потерявших близких из-за войны, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям", – заявил он.

"Открой сердца всего международного сообщества, дабы оно приложило усилия для прекращения этой войны и всех конфликтов, обагряющих мир кровью", – сказал Франциск.

Андрій Водяний
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