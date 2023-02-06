Папа римский однозначно на стороне Украины – посол Юраш

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш уверен, что позиция папы римского Франциска относительно российско-украинской войны однозначна – он на стороне Украины. Об этом Юраш сказал в интервью Укринформу.

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"Папа однозначно на стороне Украины, и даже те, не до конца понятные для украинского общества его модели и способы самовыражения, продиктованы любовью к Украине и желанием помочь. Можно дискутировать, устраивают ли эти модели нас, но в том, что его мотивация положительна, сомневаться невозможно", – сказал Юраш.

Он напомнил, что папа римский – не только глава Католической церкви, но и глава государства Ватикана, которое Украина раньше рассматривала как возможную площадку для переговоров с Россией.

И в Ватикане хотят сохранить возможности для коммуникации, чтобы при необходимости стать такой площадкой.

"Где-то на пересечении таких интенций и моделируется позиция папы", – сказал Юраш.

Он напомнил, что папа римский в прошлом году из-за войны отменил уже назначенную встречу с российским партиархом Кириллом (Гундяевым). По мнению Юраша, это был очень серьезный жест.

"Папа – глава церкви, для него встреча с, условно говоря, равнозначным духовным представителем из России была очень важна. Первая встреча патриарха Кирилла и папы была в Гаване в 2016 году. И было желание с российской стороны развить эти отношения. Папа развалил эту площадку, он сказал, что нет оснований для встречи", – сказал посол.

В прошлом году Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал, как вскоре после начала российского вторжения говорил с патриархом Кириллом. По его словам, беседа велась через Zoom и продолжалась около 40 минут. Первые 20 минут Кирилл с картой в руках зачитывал ему причины, якобы оправдывающие вторжение России в Украину.

В рождественском обращении в конце 2022 года Франциск призвал прекратить "бессмысленную войну".

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Андрій Водяний

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