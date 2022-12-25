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Папа Франциск в рождественском обращении призвал прекратить "бессмысленную войну" – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 15:34
Папа Франциск в рождественском обращении призвал прекратить
Папа Франциск (Фото - скриншот из видео)

Папа римский Франциск в рождественском обращении "Граду и Миру" ("Urbi et Orbi") призвал немедленно прекратить "бессмысленную войну".

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Папа призвал католиков "быть готовыми к проявлениям солидарности, чтобы помочь тем, кто страдает", и сказал, что надеется на "просветление разумов тех, кто способен заставить замолчать оружие и положить немедленный конец этой бессмысленной войне".

"Пусть перед нашими глазами сегодня стоят лица наших украинских братьев и сестер, которые встречают это Рождество в темноте, в холоде и вдали от своих домов из-за бедствий десяти месяцев войны", – сказал Франциск с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Папа также снова назвал происходящее в мире "третьей мировой войной", разбитой на отдельные войны, и вспомнил также о войне в Сирии и "столкновениях и насилии на Святой Земле".  

Читайте также: Папа римский Франциск сравнил войну в Украине с Голодомором. Назвал ее "ужасным геноцидом"

Сергій Бережний
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папа франциск рождество Urbi et Orbi
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