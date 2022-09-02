Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ

Папа римский Франциск заявил, что сегодня идет третья мировая война, и призвал молиться за украинский народ "особенным способом". Об этом он заявил во время выступления перед польскими участниками аудиенции накануне годовщины начала Второй Мировой войны, цитирует его Vatican news.

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По его словам, 1 сентября все вспоминают начало Второй Мировой войны, которая оставила очень болезненный след, а сегодня мир переживает третью.

"Пусть же память об опыте прошлого побуждает вас заботиться о мире в себе самих, в семьях, в общественной и международной жизни", — сказал Франциск.

Папа призвал молиться за украинский народ "особенным способом".

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Дмитро Гриниченко

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