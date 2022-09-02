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Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 12:06
Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск заявил, что сегодня идет третья мировая война, и призвал молиться за украинский народ "особенным способом". Об этом он заявил во время выступления перед польскими участниками аудиенции накануне годовщины начала Второй Мировой войны, цитирует его Vatican news.

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По его словам, 1 сентября все вспоминают начало Второй Мировой войны, которая оставила очень болезненный след, а сегодня мир переживает третью.

"Пусть же память об опыте прошлого побуждает вас заботиться о мире в себе самих, в семьях, в общественной и международной жизни", — сказал Франциск.

Папа призвал молиться за украинский народ "особенным способом". 

Читайте также: Папа Франциск приедет в Украину в сентябре – посол в Ватикане

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Ватикан Папа римский
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