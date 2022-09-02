Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ
Папа римский Франциск заявил, что сегодня идет третья мировая война, и призвал молиться за украинский народ "особенным способом". Об этом он заявил во время выступления перед польскими участниками аудиенции накануне годовщины начала Второй Мировой войны, цитирует его Vatican news.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 1 сентября все вспоминают начало Второй Мировой войны, которая оставила очень болезненный след, а сегодня мир переживает третью.
"Пусть же память об опыте прошлого побуждает вас заботиться о мире в себе самих, в семьях, в общественной и международной жизни", — сказал Франциск.
Папа призвал молиться за украинский народ "особенным способом".
- Ранее Ватикан выпустил заявление в ответ на критику папы римского за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что визит папы римского в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день".
- В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.
Читайте также: Папа Франциск приедет в Украину в сентябре – посол в Ватикане
Комментарии