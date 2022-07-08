UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине ждут визит Папы римского "в любой день" – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 06:32
В Украине ждут визит Папы римского
Папа римский Франциск (Фото - EPA)

Визит Папы римского Франциска в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день". Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр сказал, что визит Папы римского в Украину станет важным событием не только для дипломатии, но и для всего народа Украины, и сказал, что "приглашение для Папы остается открытым" и что "он может приехать в любой день, мы готовы под его планы подстроиться".

"В Украине миллионы верующих, которые принадлежат к его Церкви, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны для украинцев, которые несут на своих плечах тяготы и страдания войны",  – считает он. 

Кулеба также подчеркнул, что Папа сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и во время визите он сможет "лучше понять причины войны".

"Это даст возможность найти дополнительные варианты привлечения его к процессу прекращения этой войны или решения вызванных ею гуманитарных проблем",- считает министр.

"Решение за Ватиканом, и мы надеемся, что они, наконец, от разговоров перейдут к делу", – сказал Кулеба.

4 июля Папа римский заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду.

  • В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит франциск дмитрий кулеба римский папа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 