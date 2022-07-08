В Украине ждут визит Папы римского "в любой день" – Кулеба

Визит Папы римского Франциска в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день". Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

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Министр сказал, что визит Папы римского в Украину станет важным событием не только для дипломатии, но и для всего народа Украины, и сказал, что "приглашение для Папы остается открытым" и что "он может приехать в любой день, мы готовы под его планы подстроиться".

"В Украине миллионы верующих, которые принадлежат к его Церкви, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны для украинцев, которые несут на своих плечах тяготы и страдания войны", – считает он.

Кулеба также подчеркнул, что Папа сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и во время визите он сможет "лучше понять причины войны".

"Это даст возможность найти дополнительные варианты привлечения его к процессу прекращения этой войны или решения вызванных ею гуманитарных проблем",- считает министр.

"Решение за Ватиканом, и мы надеемся, что они, наконец, от разговоров перейдут к делу", – сказал Кулеба.

4 июля Папа римский заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду.

В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

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Сергей Бережной

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