Папа римский подтвердил желание приехать в Киев. Но сначала – в Москву

Папа римский Франциск заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

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Говоря о ситуации в Украине, Франциск рассказал, что государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу визита в Москву.

До сих пор такая возможность выглядела маловероятной: ни один Папа римский никогда не посещал столицу России, а Франциск к тому же обвинил Россию в ведении жестокой и бессмысленной агрессивной войны.

Но в интервью Reuters Франциск намекнул, что ситуация как-то изменилась.

"Я хотел бы поехать [в Украину], но сначала – в Москву. Мы обменялись сообщениями по этому поводу, потому что я думал, что, возможно, российский президент мог бы уделить мне небольшое окно для служения делу мира", – сказал Папа римский.

"И сейчас может быть, что по возвращении из Канады мне удастся поехать в Украину. Сначала нужно поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я хотел бы поехать в обе столицы", — добавил он.

Возможно, это произойдет в сентябре.

В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

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Андрей Водяный

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