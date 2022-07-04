UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Папа римский подтвердил желание приехать в Киев. Но сначала – в Москву

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 11:53
Папа римский подтвердил желание приехать в Киев. Но сначала – в Москву - Фото
Фото: EPA

Папа римский Франциск заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Говоря о ситуации в Украине, Франциск рассказал, что государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу визита в Москву.

До сих пор такая возможность выглядела маловероятной: ни один Папа римский никогда не посещал столицу России, а Франциск к тому же обвинил Россию в ведении жестокой и бессмысленной агрессивной войны.

Но в интервью Reuters Франциск намекнул, что ситуация как-то изменилась.

"Я хотел бы поехать [в Украину], но сначала – в Москву. Мы обменялись сообщениями по этому поводу, потому что я думал, что, возможно, российский президент мог бы уделить мне небольшое окно для служения делу мира", – сказал Папа римский.

"И сейчас может быть, что по возвращении из Канады мне удастся поехать в Украину. Сначала нужно поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я хотел бы поехать в обе столицы", — добавил он.

Возможно, это произойдет в сентябре.

  • В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Папа римский франциск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 