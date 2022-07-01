"Наш мир разрушен бессмысленной войной". Папа римский косвенно обвинил РФ в империализме

Папа римский Франциск косвенно обвинил Россию в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме", назвав конфликт "жестокой и бессмысленной агрессивной войной". Об этом он сказал, выступая перед делегацией православных лидеров из Стамбула, передает Reuters.

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Франциск заявил, что конфликт "настроил христиан друг против друга".

"Примирение между разделенными христианами как средство содействия мира между конфликтующими народами является наиболее своевременным соображением в наши дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие, многие христиане воюют друг с другом", — сказал папа римский.

С явной отсылкой к РФ он также сказал, что всем необходимо "признать, что вооруженное завоевание, экспансия и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус".

В мае Франциск назвал то, что происходит сейчас в мире, "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также считает, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

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Оксана Житнюк

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