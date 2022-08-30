Ватикан ответил на критику Папы за слова об убийстве Дугиной: Он защищает каждую жизнь

Ватикан выпустил заявление в ответ на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает Vatican News.

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У Франциска заявили, что он "говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик".

"Это правильная призма, через которую следует рассматривать его многочисленные выступления по поводу войны в Украине. Это подтверждает коммюнике Святого Престола, опубликованное через неделю после слов Папы Франциска на аудиенции в среду, 24 августа, и его упоминание о нападении, в результате которого погибла дочь Александра Дугина", — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление понтифика вызвало "неоднозначную реакцию" на политическом уровне в Украине.

"В контексте войны в Украине Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. По большей части они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира", — заявили в Ватикане.

Насчет полномасштабной войны России против Украины у Папы заявили, что его вмешательство "ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную".

Ранее Папа римский увязал и, по сути, сравнил полгода большой войны в Украине со смертью российской пропагандистки и дочери одного из самых одиозных идеологов путинского режима Дарии Дугиной, чем вызвал негодование у многих украинцев и критику со стороны украинского МИД.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь, также публично поддерживавшая войну против Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Президент Владимир Зеленский отверг обвинение России в том, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы.

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Дмитрий Гриниченко

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