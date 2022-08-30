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Ватикан ответил на критику Папы за слова об убийстве Дугиной: Он защищает каждую жизнь

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 15:09
Ватикан ответил на критику Папы за слова об убийстве Дугиной: Он защищает каждую жизнь - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Ватикан выпустил заявление в ответ на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает Vatican News.

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У Франциска заявили, что он "говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик". 

"Это правильная призма, через которую следует рассматривать его многочисленные выступления по поводу войны в Украине. Это подтверждает коммюнике Святого Престола, опубликованное через неделю после слов Папы Франциска на аудиенции в среду, 24 августа, и его упоминание о нападении, в результате которого погибла дочь Александра Дугина", — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление понтифика вызвало "неоднозначную реакцию" на политическом уровне в Украине. 

"В контексте войны в Украине Франциск и его сотрудники неоднократно выступали по этому поводу. По большей части они направлены на то, чтобы призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира", — заявили в Ватикане. 

Насчет полномасштабной войны России против Украины у Папы заявили, что его вмешательство "ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную". 

Ранее Папа римский увязал и, по сути, сравнил полгода большой войны в Украине со смертью российской пропагандистки и дочери одного из самых одиозных идеологов путинского режима Дарии Дугиной, чем вызвал негодование у многих украинцев и критику со стороны украинского МИД.

Читайте также: "Папа Путина" или аргентинский турист: украинские проблемы Папы Римского Франциска

Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война Ватикан Папа римский Александр Дугин
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