"Она нас не интересует". Зеленский отрицает причастность Украины к убийству Дугиной

Президент Владимир Зеленский отверг обвинение России в том, что к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной причастны украинские спецслужбы. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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Президента спросили, как Украина реагирует на то, что Россия возложила на нее ответственность за убийство Дугиной.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны. Нас она не интересует. Она не находится на территории Украины – оккупированной или временно оккупированной", – сказал Зеленский.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь, также публично поддерживавшая войну против Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Вчера, 22 августа, ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.Также в РФ распространили фото якобы удостоверения военнослужащего Нацгвардии Украины, которое якобы принадлежало Наталии Вовк.

В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.

Сегодня Подоляк заявил, что Дугину ликвидировал Кремль, в частности, для создания "пропагандистского символа".

Вадим Ребрина

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