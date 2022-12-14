Папа Франциск призвал экономить на Рождество, чтобы помочь украинцам
Папа римский Франциск призвал экономить в этом году на рождественских подарках и вечеринках, чтобы помочь "страдающему народу Украины". Об этом он сказал во время своей еженедельной общей аудиенции, сообщает Sky News.
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Франциск призвал к "конкретным жестам" благотворительности для украинцев в этот праздничный сезон.
"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем Рождество более скромным, с более скромными подарками, и давайте отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", — сказал он.
"Они голодны. Им холодно. Многие умирают из-за отсутствия врачей и медсестер. Не забудем их. Рождество, да, в мире и с Господом, да, но с украинцами в сердце", – добавил Франциск.
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