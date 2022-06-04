Папа римский сказал, что хочет приехать в Украину, но "должен найти подходящее время"

Папа римский Франциск заявил, что хочет приехать в Украину, но "должен выбрать подходящее время". Об этом он сказал во время встречи со 160 школьниками из всей Италии в рамках инициативы "Детский поезд", передает Vatican News.

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Ребенок из Украины, который был в группе, встречавшейся с папой римским, сказал: "У меня не вопрос, а скорее просьба: можете ли вы приехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые там сейчас страдают?".

"Я хотел бы поехать в Украину. Но я должен ждать подходящего момента, чтобы сделать это, потому что нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы. Я должен найти подходящее время, чтобы сделать это. На этой неделе я встречаюсь с представителями правительства Украины, которые приедут, чтобы поговорить о возможном моем визите туда", – ответил Франциск.

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Оксана Житнюк

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