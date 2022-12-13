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Эстония не будет менять правила помощи беженцам из Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 16:06
Эстония не будет менять правила помощи беженцам из Украины - Фото
Флаг Эстонии (Pixabay)

Парламент Эстонии не поддержал проект предложения изменить на более жесткие правила предоставления временной защиты беженцам из Украины. Об этом сообщает EER.ee.

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Одна их консервативных депутатских фракций парламента страны предложила изменить правила временной защиты для беженцев из Украины и предоставлять такую защиту только лицам, которые выехали из Украины законно. Беженцев, которые не смогли бы подтвердить законность своего выезда, предлагалось отправлять обратно в Украину.

Кроме того, предлагалось по такому же критерию проверить всех, кто уже получил временную защиту.

Проект решения был провален при голосовании, за него высказались лишь 17 депутатов.

Сегодня также было объявлено, что Еврокомиссия выделит Эстонии 10,1 млн евро на покрытие расходов, связанных с помощью украинским беженцам.

Сергій Бережний
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