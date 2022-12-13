Эстония не будет менять правила помощи беженцам из Украины

Парламент Эстонии не поддержал проект предложения изменить на более жесткие правила предоставления временной защиты беженцам из Украины. Об этом сообщает EER.ee.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Одна их консервативных депутатских фракций парламента страны предложила изменить правила временной защиты для беженцев из Украины и предоставлять такую защиту только лицам, которые выехали из Украины законно. Беженцев, которые не смогли бы подтвердить законность своего выезда, предлагалось отправлять обратно в Украину.

Кроме того, предлагалось по такому же критерию проверить всех, кто уже получил временную защиту.

Проект решения был провален при голосовании, за него высказались лишь 17 депутатов.

Сегодня также было объявлено, что Еврокомиссия выделит Эстонии 10,1 млн евро на покрытие расходов, связанных с помощью украинским беженцам.

12 декабря сообщалось, что в Польше и Германии ожидают увеличения количества беженцев из Украины из-за наступления зимы. Польский президент Анджей Дуда считает, что в этой связи нужно просить о помощи другие страны Европейского Союза.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.