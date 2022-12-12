Польша и Германия ждут увеличения беженцев из Украины. Дуда надеется на помощь стран ЕС

Зимой в Польше и Германии ожидают увеличения количества беженцев из Украины. Польский президент Анджей Дуда считает, что нужно попросить о помощи другие страны Европейского Союза. Об этом Дуда заявил в Берлине на совместном брифинге с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Reuters.

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По мнению Дуды, Польше и Германии нужно обратиться к Евросоюзу за дополнительной помощью в связи с ожидаемым увеличением числа украинских беженцев зимой.

"Я считаю, что мы должны обратиться к Европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особую нагрузку в связи с приемом беженцев из Украины", – сказал Дуда.

На середину октября граждане Украины с начала 2022 года открыли в Польше 10 207 компаний, 96% из них – после начала полномасштабного российского вторжения.

15 ноября опрос показал, что большинство украинцев в Польше живут в квартирах и снимают жилье за свой счет.

30 ноября сообщалось, что граждане Украины, которые живут в Польше в центрах коллективного проживания, с марта 2023 года должны будут сами оплачивать часть расходов на проживание и питание.

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Наталія Медведєва

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