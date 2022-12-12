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Польша и Германия ждут увеличения беженцев из Украины. Дуда надеется на помощь стран ЕС

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 17:37
Польша и Германия ждут увеличения беженцев из Украины. Дуда надеется на помощь стран ЕС - Фото
Анджей Дуда (Фото: Grzegorz Jakubowski/KPRP)

Зимой в Польше и Германии ожидают увеличения количества беженцев из Украины. Польский президент Анджей Дуда считает, что нужно попросить о помощи другие страны Европейского Союза. Об этом Дуда заявил в Берлине на совместном брифинге с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Reuters.

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По мнению Дуды, Польше и Германии нужно обратиться к Евросоюзу за дополнительной помощью в связи с ожидаемым увеличением числа украинских беженцев зимой.

"Я считаю, что мы должны обратиться к Европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особую нагрузку в связи с приемом беженцев из Украины", – сказал Дуда.

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Наталія Медведєва
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