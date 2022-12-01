Дуда: Нельзя относиться к скотству России нормально — это будет победой "русского мира"
01.12.2022, 13:36
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нельзя относиться к "скотству" России как к чему-то нормальному. Об этом он сказал на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзе.
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По словам Дуды, в тот момент, когда мир начнет относиться к "российскому скотству" как к чему-то нормальному — это будет равносильно победе "русского мира".
Он отметил, что "русский мир" — это жестокость, агрессия, война, нищета и смерть.
Также польский лидер считает, что переговоры с Россией возможны только при добровольном согласии властей Украины.
- Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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