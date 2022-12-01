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Дуда: Нельзя относиться к скотству России нормально — это будет победой "русского мира"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 13:36
Дуда: Нельзя относиться к скотству России нормально — это будет победой
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нельзя относиться к "скотству" России как к чему-то нормальному. Об этом он сказал на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзе.

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По словам Дуды, в тот момент, когда мир начнет относиться к "российскому скотству" как к чему-то нормальному — это будет равносильно победе "русского мира". 

Он отметил, что "русский мир" — это  жестокость, агрессия, война, нищета и смерть. 

Также польский лидер считает, что переговоры с Россией возможны только при добровольном согласии властей Украины. 

Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Дмитро Гриниченко
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Россия война польша анджей дуда
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