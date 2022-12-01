Дуда: Нельзя относиться к скотству России нормально — это будет победой "русского мира"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нельзя относиться к "скотству" России как к чему-то нормальному. Об этом он сказал на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзе.

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По словам Дуды, в тот момент, когда мир начнет относиться к "российскому скотству" как к чему-то нормальному — это будет равносильно победе "русского мира".

Он отметил, что "русский мир" — это жестокость, агрессия, война, нищета и смерть.

Также польский лидер считает, что переговоры с Россией возможны только при добровольном согласии властей Украины.

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Дмитро Гриниченко

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