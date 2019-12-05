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Парламент Валенсии признал Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Валенсии признал Голодомор геноцидом украинцев - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)
05.12.2019, 15:30

Документ предполагает "обеспечение сведений о Голодоморе в образовательной сфере"

Парламент Валенсийской автономии Испании принял постановление о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов".

В постановлении говорится о "самом решительном осуждении бесчеловечных и геноцидных действий, совершенных тоталитарным режимом Сталина".

Документ предполагает "обеспечение сведений о Голодоморе в образовательной сфере, чего не было до сих пор".

Согласно опросу, проведенному в ноябре социологической группой "Рейтинг", 82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

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