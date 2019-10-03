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Партия ЕС требует от Зеленского созвать заседание СНБО

Партия ЕС требует от Зеленского созвать заседание СНБО - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)
03.10.2019, 13:28

Во фракции Европейская солидарность заявляют, что на заседании СНБО должны быть обсуждены "последствия внедрения формулы Штайнмайера"

Фракция Европейская солидарность потребовала от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с согласованием формулы Штайнмайера. Об этом в Facebook написал народный депутат от ЕС Владимир Арьев

"В связи с событиями, которые происходят фракция ЕС требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором нужно обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами", - написал нардеп. 

По его мнению, необходимо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности внедрения подписанной формулы и избежать попыток переложить ответственность за это на Украину. 

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Владимир Зеленский снбо формула штайнмайера Евросолидарность
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