Партия ЕС требует от Зеленского созвать заседание СНБО

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Фракция Европейская солидарность потребовала от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с согласованием формулы Штайнмайера. Об этом в Facebook написал народный депутат от ЕС Владимир Арьев.

"В связи с событиями, которые происходят фракция ЕС требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором нужно обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами", - написал нардеп.

По его мнению, необходимо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности внедрения подписанной формулы и избежать попыток переложить ответственность за это на Украину.

что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

1 октября Зеленский сообщил,

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед