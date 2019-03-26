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26.03.2019, 18:26

Партия Гриценко скрыла, где взяла более 20 млн – ЧЕСНО

Партия Гриценко скрыла, где взяла более 20 млн – ЧЕСНО - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Гражданская позиция не указала в отчете, где взяла и на что потратила 23,8 млн грн

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В финансовом отчете партии Гражданская позиция кандидата в президенты Анатолия Гриценко не указаны, как того требует законы, точные источники денег – 23,8 млн грн - и на что они были потрачены, сообщает общественная организация ЧЕСНО со ссылкой на отчет партии.

В отчете партии только указано, что на протяжении IV квартала ее общий бюджет составлял 23,8 млн грн. Физические лица оплатили 972,8 тыс грн, юридические – 22,8 млн грн. ЧЕСНО также отмечают, что в IV квартале 2018-го взносы партии были в 10 раз выше, чем за предыдущие 2,5 года.

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В отчете также отсутствует информация о платежах из этих денег, кроме платежей для физических лиц в размере 3,2 млн грн и юридических лиц – 18,3 млн.

В ЧЕСНО отмечают, что обращались к партии с просьбой прокомментировать отсутствие источников денег и предоставить полный финансовый отчет, однако в партии запрос проигнорировали.

Ранее сегодня журналисты Bihus.info сообщили, что женщиной, которой ГПУ сообщила о подозрении из-за анонимного финансирования одной из политических партий, является киевлянка Анастасия Гребенюк. 2,2 млн грн она перевела на счета партии Батькивщина

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Теги: гражданская позиция, анатолий гриценко, Чесно
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