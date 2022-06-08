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Партия Макрона минимально опередит ближайших конкурентов на парламентских выборах – опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 12:31
Партия Макрона минимально опередит ближайших конкурентов на парламентских выборах – опрос - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Центристский блок президента Эмманюэля Макрона лишь на долю процента опережает своего основного соперника перед первым туром парламентских выборов во Франции. Такие результаты дал опрос, проведенный для газеты Le Monde.

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По данным опроса,  в первом туре голосования блок Макрона Ensemble поддерживают 28% опрошенных, у левого блока Nupes – 27,5%.

Макрону необходимо получить абсолютное большинство в парламенте Франции (не менее 289 мест), чтобы обеспечить проведение запланированных экономических реформ. Если результаты опроса верно отражают настроения избирателей, этой цели Макрон и его блок могут и не достичь.

Первый тур голосования состоится во Франции 12 июня, второй – 19 июня.

  • 4 июня в Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся и за дело возьмутся дипломаты, и что "роль Франции в том, чтобы оставаться посреднической державой".

Сергей Бережной
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франция парламентские выборы эмманюэль макрон
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